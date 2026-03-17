Son Mühür- Amerika'yı Yeniden Büyük Yap (Make America Great Again) sloganıyla iktidara gelen Trump, kaş yapayım derken, göz mü çıkaracak?

Gümrük vergisi tarifeleriyle dünya ekonomisinin ayarlarını kafasına göre değiştirmeye çalışan, Venezuela'da Hollywood senaryolarını kıskandıracak şekilde Maduro ve eşini ele geçiren Trump, konu İran olunca ''Baltayı taşa vurma'' riskiyle yüzleşmek zorunda kalmış gibi görünüyor.

Dünyanın en önemli enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kaos, ABD'nin dünyanın efendisi pozisyonunu temelden sarsmaya devam ediyor.

İran'a atılan ilk bombalardan önce 71 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol 104 dolar sınırına dayanmış ve Hürmüz'de İran'ın borusu ötmeye başlamışken çanlar bir anlamda ABD ve Trump için çalıyor.

Ray Dalio uyarıyor...



Amerikalı milyarder yatırımcı Ray Dalio, Hürmüz Boğazı'nın ABD'yi batırabileceği uyarısında bulunan yazısıyla tüm dünyada gündem olmayı başardı.

1956'da Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirip, ''Artık bizim'' dediği sürecin dönemin süper gücü İngiltere'nin sonunu getirdiğine işaret eden Dalio,

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü kaybetmek Amerika için 1956'da Süveyş Kanalı'nın İngiltere için olduğu şey olabilir.

1956'da İngiltere Mısır'ı tehdit etti. "Açın yoksa geliriz" dedi.

Mısır açmadı.

İngiltere, Fransa ve İsrail ile birlikte saldırdı.

Ama bir şey oldu. Amerika "dur" dedi. Sovyetler "dur" dedi. BM "dur" dedi.

İngiltere geri çekilmek zorunda kaldı.

Ve o gün dünya bir şeyi gördü.

İngiltere artık dünyanın süper gücü değil.

Ne oldu sonra?

Sterline güven çöktü. Müttefikler uzaklaştı. Sömürge devletler bağımsızlık ilan etmeye başladı. Sermaye İngiltere'den kaçtı. 20 yıl içinde İngiltere sıradan bir ülkeye dönüştü.

200 yıllık imparatorluk tek bir kanal yüzünden bitti.

Tek bir kanal değil aslında. Tek bir algı yüzünden bitti.

"Bu ülke artık güçlü değil."

Bu algı oluştuğu an para kaçar. Müttefikler döner. Sistem çöker.

Amerika'nın durumu

Borç: 38 trilyon dolar.

Faiz ödemesi: Yılda 1 trilyon dolardan fazla. Toplanan her 4 dolar vergiden 1'i faize gidiyor.

Vietnam'da kaybetti. Afganistan'dan çekildi. Irak'ta 20 yıl harcadı, kaos bıraktı. Dünya artık Amerika'nın güçlü olmadığını düşünüyor.

Ve şimdi İran ile savaşıyor.

Ray Dalio diyor ki: Şimdi aynı şey Amerika'nın başına gelebilir.



Hürmüz Boğazı neden önemli?



Dünya petrol arzının yüzde 20'si bu boğazdan geçiyor.

Suudi Arabistan'ın petrolü buradan çıkıyor. BAE'nin petrolü buradan çıkıyor. Kuveyt'in petrolü buradan çıkıyor. Irak'ın petrolü buradan çıkıyor.

Boğaz kapanırsa ne olur?

Petrol fiyatları yükselir. Dünya ekonomisi durur. Körfez ülkeleri ihracat yapamaz. Avrupa enerji krizi yaşar. Asya'nın fabrikaları durur.

Şöyle düşünün.

Bir otoyolun tek tüneli var. Tüm kamyonlar bu tünelden geçiyor. Gıda, yakıt, hammadde. Her şey bu tünelden.

Birisi tünelin girişine oturdu. "Ben izin vermeden kimse geçemez" diyor.

İşte İran şu an bunu yapıyor.

Ve Dalio diyor ki: Amerika bu tüneli açamazsa her şey değişir.

Ray Dalio'nun değerlendirmesinde dikkat çekici detaylar var.

Dalio,

''Hürmüz Boğazı Amerika için son sınav.

Kazanırsa hegemonya devam eder. Trump'ın gücü katlanır. Dolar güçlenir.

Kaybederse 1956 İngiltere senaryosu başlar. Dolar çöker. Altın fırlar. Müttefikler dağılır. Amerikan çağı biter.

500 yıllık tarih aynı şeyi söylüyor. İmparatorluklar kritik ticaret yollarını kaybettiğinde biter.

Portekiz bitti. Hollanda bitti. İngiltere bitti.

Sıra Amerika'da mı?

Cevap Hürmüz'de'' mesajı veriyor.

