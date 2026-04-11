SON MÜHÜR/Cumhur Erkek/İzmir Barosu tarafından düzenlenen geleneksel plaket töreni, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Meslekte 60, 50, 40 ve 25. yılını dolduran avukatlar için düzenlenen törene, hukuk camiasının yanı sıra CHP Milletvekili Mahmut Tanal da katılarak meslektaşlarının heyecanına ortak oldu.

Meslek Üstatlarına Onur Plaketi

Tören, İzmir Baro Başkanı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Baro Başkanı, adaletin tesisi yolunda yıllarca emek veren avukatların mesleki tecrübesinin önemine vurgu yaparak tüm meslektaşlarına teşekkür etti. Konuşmanın ardından geçilen ödül töreninde, yıllarını yargı camiasına adamış isimlere plaketleri takdim edildi.

Plaketlerini alan avukatların yaşadığı haklı gurur ve mutluluk gözlerinden okunurken, bazı emektar hukukçuların kürsüde yaptıkları kısa konuşmalar törene damga vurdu.

Ailelerle Paylaşılan Mutluluk

Törenin en anlamlı anları ise plaket takdiminin ardından yaşandı. Meslekteki bu önemli kilometre taşını kutlayan avukatlar, sevinçlerini kendilerini yalnız bırakmayan aileleri, meslektaşları ve yakınlarıyla paylaştılar. Etkinlik boyunca devam eden fotoğraf çekimleriyle bu tarihi gün ölümsüzleştirildi.

Gece Müzik ve Dansla Renklendi

Plaket töreninin ardından etkinlik programı tüm hızıyla devam etti. İzmir Barosu Latin Dansları Topluluğu’nun sergilediği büyüleyici gösteri katılımcılardan büyük alkış alırken, gecenin finali Grup Değişik İş konseriyle yapıldı. Baro Bahçe’nin eşsiz atmosferinde müzik eşliğinde keyifli vakit geçiren İzmirli avukatlar, mesleki dayanışmanın ve birlikteliğin en güzel örneğini sergilediler.