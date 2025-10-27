İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede cadde ve sokaklar suyla dolarken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Uyarılar sonrası beklenen yağış geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı sağanak yağış uyarısı, akşam saatlerinde İstanbul’da etkisini gösterdi. Kent genelinde aniden bastıran yağmur, kısa sürede şiddetini artırarak özellikle Kartal, Sancaktepe ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede yaşamı olumsuz etkiledi.

Caddeler göle döndü, araçlar ilerleyemedi

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yollar adeta göle döndü. Özellikle Kartal ilçesinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar suda mahsur kaldı. Trafik ekipleri ve İBB’ye bağlı ekipler, suyun tahliyesi için yoğun çalışma başlattı.

Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Ani bastıran yağış nedeniyle sürücüler görüş mesafesinin azalmasından, yayalar ise sokaklarda biriken su nedeniyle güçlük yaşadı. Toplu taşımada gecikmeler yaşanırken, bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri de meydana geldi.

Trafik yoğunluğu akşam saatlerinde arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre, yağışın en yoğun olduğu saatlerde trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı. Özellikle E-5 Karayolu, TEM bağlantı yolları ve sahil hattında uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağışın gece boyunca devam etmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.