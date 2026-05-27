Son Mühür- CHP 38. Olağan Kurultay'ına gelen Mutlak Butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinden gelen kurultay çağrılarına net bir dille yanıt verdi.

Parti içi ayrışmanın doğru olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin köklü bir itiraz kültürüne sahip olduğunu ve farklı seslerin bir araya gelerek konuşabileceğini belirtti. Kurultay taleplerine kapıyı kapatmayan ancak hukuki sürece dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Kurultay yapacağız. Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kalktıktan sonra kurultay yapacağız" diyerek mevcut yasal engellerin aşılmasını işaret etti.

"Milletvekiline kapı kapatıldı"

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel merkez binasında yaşanan krizde, kapılarının milletvekillerine kapatılmasını şaşkınlıkla ve üzüntüyle takip ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. "Girseydi milletvekilleri ne olacaktı? Kavga mı çıkacaktı?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihinde hiçbir milletvekiline Genel Merkez kapatılmamıştır, niye böyle düşünmüyorsunuz? O kapılar hangi gerekçeyle kapandı, milletvekilleri neden içeri alınmadı? Bunun hiçbir mantıklı gerekçesi olamaz. İçim burkularak izledim. Bizde her şeye Genel Başkan tek başına karar vermez. Sağduyuyla hareket etmemiz lazım. Ya demokrasiye inanacaksınız ya da baskıcı rejimci olacaksınız."

"Ahlaki sorunu olanların CHP'de işi ne?"

Genel merkez önünde toplanan kalabalığa ve alanda bulunan bazı isimlere de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, partili olmayan kişilerin CHP’yi yaralamak için orada bulunduğunu savundu. İsim vermeden sert eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Adnan Beker’in otobüsünün orada ne işi var? Bu toplananların çoğu partili değil. Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var? Onların aklıyla giderseniz bu tablo ortaya çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi aklı ve birikimiyle hareket etmek zorundasınız. Orası parti arkadaşlar, her vatandaştan oy istemek zorundasınız. Ben kızdığım zaman bile insanlar beni dinliyorlar. Bu gergin ortamı yaratmak doğru değil, bir partide bunlar asla olmaz" ifadelerini kullandı. Müslim Sarı'nın süreçteki duruşuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Müslim Sarı Bey çıktı, gayet dengeli bir açıklama yaptı" diyerek sağduyulu seslere kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

Kurultay için ilk karar tarihi 1 Haziran

Parti içindeki kurultay çağrılarına kapıyı kapatmayan ancak sürecin yasal bir zeminde ilerlemesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, takvime dair de önemli ipuçları verdi. Partide her zaman bir itiraz kültürü olduğunu ve itiraz edenlerin bir araya gelip konuşabileceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, kurultayın önündeki hukuki engellerin kalkmasını beklediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Kurultay yapacağız ancak bunun yasal zeminde gerçekleşmesi şart. Üzerindeki tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı toplayacağız. Hukukçu arkadaşlarla oturup kurultayı en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye detaylıca konuşacağız" dedi. 1 Haziran tarihine de işaret eden Kılıçdaroğlu, "1 Haziran'da parti meclisini büyük bir olasılıkla toplayıp Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirleyeceğiz" açıklamasında bulundu ve Kurultay kararının kendi elinde olmadığını belirterek, "Elimde olsa yarın sabah Kurultay'a giderim" dedi.

İhraç edilecek CHP'li isimler olacak mı?

Mutlak Butlan kararı sonrası gündeme gelen parti içi ihraç tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "İhracın net koşulları vardır. 'Ben bunu beğenmedim, hadi ihraç edeyim' diye bir durum asla olamaz. Her şeyi hukuk kuralları içinde yapacağız, ihraçlar da ancak kurallara göre kurgulanır" diyerek mevcut yönetime usul ve hukuk uyarısında bulundu.

"Gerçekleri halkla konuşmamda anlatacağım"

Açıklamalarının sonunda parti tabanına ve kamuoyuna bir mesaj gönderen Kılıçdaroğlu, krizin perde arkasına dair henüz anlatılmayanlar olduğunu ima etti. Yaşanan sürecin derinliğine dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu "Henüz daha bilmediğiniz ayrıntıları, gerçekleri halkla konuşmamda anlatacağım. Bu noktaya geldik" diyerek yakın zamanda yapacağı geniş kapsamlı bir konuşmayla tüm bilinmeyenleri açık açık ilan edeceğinin sinyalini verdi.