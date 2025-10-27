TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlemişti. Hakemlerin bahis skandalını gözler önüne seren Hacıosmanoğlu; profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını duyurmuştu. Hacıosmanoğlu ayrıca, konula ilgili olarak kulüplere de çağrıda bulundu.

"Kamuoyuyla bunları paylaşmalı!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamasında, "Seçildiğimiz günden bu yana yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber insanlarla iyi geçinip koltuklarda uzun süre kalalım diye bir derdimiz olmadı. Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için ne pislik varsa bunu temizlememiz gerekiyor. Buradan güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil.

Bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını paylaşırız. Bunun dışında kalan Türk futbol ailesiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak, futbol ailesine düşen görev de güzide kulüplerimizin başkanları kendileriyle başlayıp, yönetim kurullarıyla, futbolcuları da dahil olmak üzere kendilerini kontrol edip kamuoyuyla bunları paylaşmalı. Aksi durumda biz çalışmaları güzide devlet kurumlarıyla yapıyoruz ve kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Destek olmalarını rica ediyorum!"

Kulüp başkanları ve yöneticilerden de destek beklediklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Üzgün olduğumuz bir konu var. Hakem arkadaşların kendi adlarına hesap açıp bahis oynaması bizi üzmüştür. 'Kalan sağlar bizimdir' felsefesiyle yetkili kurullarımızla bu çalışmaları hızlandırıp, protokolünü hazırladığımız kurslardan gelen arkadaşlarımızı da kapsamlı eğitimden geçirip Türk hakemliğine kazandıracağız. Bu çalışmanın meşakkatli olduğunu biliyoruz ancak gençlerimize iyi ve ahlaklı nesiller bırakmak için çalışacağız. Kulüp başkanlarından ve yöneticilerden destek olmalarını rica ediyorum. Bizi güzel yarınların beklediğine inancımız tam. Onların da desteğiyle Türk futbolunu özlenen yerlere taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.