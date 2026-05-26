Son Mühür / Atakan Başpehlivan İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi’nde yaşanan müdahale görüntülerinin ardından önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulunarak, ‘CHP’yi kantin solculuğuna mahkum ettiler’ dedi.

“Zeminlere sıvı sabun döküldüğü için Karaca’nın ayağı kırıldı”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde yaşanan görüntülerin ardından ayağı kırılan Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaşan Şamil Tayyar, “CHP Genel Merkezi’ndeki o güne dair güvenlik bürokrasinden dostlarla konuşurken ilginç detaylar aktardılar.

O gün bacağı kırılan CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, meğer arkadaşlarının kurbanıymış. Polis içeriye girdiğinde ayakları kayıp düşsünler diye birkaç akıllı zeminlere sıvı sabun dökmüşler. Karaca da ayağı kayıp düşenlerdenmiş.” şeklinde konuştu.

“İnanılır gibi değil”

Son olarak, CHP’nin kantin solculuğuna mahkum olduğunun altını çizen Tayyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Koskoca CHP’yi getirdikleri hale bakın, kantin solculuğuna mahkum ettiler, sıvı sabunla direnmeye kalktılar.

Özgür Özel de TOMA’nın merdivenlerine çıkmakla kalmayıp üzerine tırmanıp orada poz vermek istemiş. Polis can güvenliği endişesiyle izin vermemiş, o esnada söz dalaşı olmuş. Liseli ergen gibi eylem stratejisine bakın, inanılır gibi değil.”