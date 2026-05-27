Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Erdoğan, cami çıkışında gazetecilerle bir süre sohbet ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'dan simit ikramı

Bayramlaşma sırasında gazetecilere simit dağıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı. Simit ikramı esnasında yaşanan neşeli diyaloglar ise renkli anlara sahne oldu.

Erdoğan'dan gülümseten yanıt

Bir gazetecinin “ Rize simidinin yeri başka değil mi?” sorusuna Erdoğan, “Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı” şeklinde yanıt verdi ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bayram mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramların sevgi, kardeşlik, dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren özel günler olduğunu belirterek tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Erdoğan ayrıca cami çevresinde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşarak yoğun ilgi gördü.