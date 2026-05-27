Son Mühür - Mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevini kaybeden Özgür Özel, Manisa’daki Hatuniye Camii’nde bayram namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, kamuoyunda gündeme gelen “Yeni bir parti mi kurulacak?” iddialarına ilişkin, "Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok" açıklamasında bulundu.

Özel, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. 81 il başkanımız bütün üyelerimiz herkes seçim diyor. Kılıçdaroğlu'nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Kurultaya gitmenin yolu çok açık. Bir çağrım var kendisine. 2 milyon üyemizin kararıyla belirlensin genel başkan. Ben hangi delegeyle girmek istiyorsa seçime ben hazırım. Bu Türkiye'ye çok iyi örnek olmuş olur hem bütün tartışmalar da biter."

''Kimse istifa etmesin...''

"İstifa edelim diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz."

''Herkes bizim arkadaşımız...''

Geçmişte kendilerini desteklemeyenlere tepki gösterenler olduğunu belirten Özel, "Arkadaşlar mutlak kararı bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır onlarla bir gönül bağımız yoktur. Ancak o tarihten sonra bize dayanışmaya gelen herkes bizim arkadaşımızdır." dedi.

Yeni parti açıklaması

Özel, ''yeni parti kurulacak mı?'' sorusunu ise, "Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur. Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok." şeklinde konuştu.