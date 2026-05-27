Son Mühür - Trafik denetimlerinde yeni dönem başladı. Son dönemde artırılan cezalar ve sıkılaştırılan uygulamalara bir yenisi daha eklenirken, sürüş sırasında cep telefonu kullanan sürücüler için ağır yaptırımlar devreye alındı. Yeni düzenlemeyle birlikte ilk ihlalde para cezası uygulanacak, aynı kuralın tekrar ihlal edilmesi halinde ise sürücülerin ehliyetlerine geçici süreyle el konulacak.

Drone destekli denetimler başladı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde drone destekli “sıfır tolerans” uygulamasını başlattı. Havadan yapılan denetimlerde direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücüler tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Yetkililer, uygulamanın trafik güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Cep telefonu kullananlara ağır ceza

Yeni düzenleme kapsamında araç kullanırken cep telefonuyla yakalanan sürücülere 5 bin lira para cezası kesilecek. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ceza miktarı 20 bin liraya kadar çıkabilecek. Tekrar eden her ihlalde sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulacağı ve tüm cezalar ödenmeden ehliyetlerin geri verilmeyeceği ifade edildi.

Emniyet kemeri ihlali de takipte

Denetimlerde yalnızca cep telefonu kullanımı değil, emniyet kemeri ihlalleri de yakın takibe alındı. Kurallara uymayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira ceza uygulanırken, aynı ihlalin bir yıl içinde dört kez tekrarlanması halinde sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacağı bildirildi.