Milliyetçi Hareket Partisi lideri Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yayın organı Türkgün Gazetesi’ne yaptığı ‘mutlak butlan’ değerlendirmesinde CHP’nin mevcut üyelerinin yenilenmesinin ve yeni üye yapısıyla kongre gidilmesini önererek, beklentisinin kenetlenmiş ve Türkiye’ye hizmet eden bir CHP olduğunu aktardı.

Devlet Bahçeli: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığın gereklerini yerine getirecek

‘Tarihi Çağrı’ başlığıyla yayınlanan yazıda beklentilerini kamuoyuna açıklayan ve CHP’deki mutlak butlan krizinin Türk demokrasisinde yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe ettiklerinin altını çizen MHP lideri Devlet Bahçeli, "Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme karanının genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir.

Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesinin sadece CHP'de değil; Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.

Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil; kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk doğuracak. Bize göre CHP'de yaşanan son gelişmeler CHP'nin iç meselesi olmanın yanı sıra Türkiye'de siyasal istikrarın korunması açısından da son derecede önemlidir." şeklinde konuştu.

“Kemal Kılıçdaroğlu dağınıklığı giderecektir”

Öte yandan, CHP’nin son durumuyla ilgili de konuşan MHP lideri Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut koşullarda Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı olduğunu hatırlatarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıdır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır.

Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil yeniden inşası demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir."