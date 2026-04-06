Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, İstanbul il ve tüm ilçe teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı.

Yalçın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kararın parti tüzüğünde yer alan 52, 54 ve 34. maddeler kapsamında alındığını bildirdi.

39 ilçe teşkilatı kapsamda

Açıklamada, İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte kent genelindeki 39 ilçe teşkilatının da fesih kapsamına alındığı belirtildi. Yalçın’ın duyurusunun ardından açıklamanın, İstanbul İl Başkanı Sertel Selim tarafından da paylaşıldığı görüldü.

Ne olmuştu?

27 Mart’ta İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yönter, paylaşımında “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim” ifadelerini kullanmıştı.

İstifadan önce yaptığı “MHP’ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz” ve “Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı” şeklindeki paylaşımlar dikkat çekmişti.

Söz konusu paylaşımların, İstanbul İl Başkanı Sertel Selim’in de aralarında bulunduğu çok sayıda parti yöneticisi tarafından yeniden paylaşıldığı görülmüştü.