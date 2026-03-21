Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, bölgedeki kritik gelişmeleri değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesini, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları çerçevesinde tırmanan güvenlik riskleri oluşturdu.

Rum makamları tarafından paylaşılan bilgilere göre Londra yönetimi, İran ile yaşanan gerilim sürecinde Ada’daki İngiliz üslerinin taarruz faaliyetlerine açılmayacağına dair net bir güvence verdi. Starmer, Kıbrıs’ın güvenliğinin Birleşik Krallık için öncelikli olduğunu belirterek, mevcut savunma mekanizmalarını destekleyecek ilave adımların atılacağını ifade etti.

Tesiste sınırlı düzeyde hasar oluşmuştu

Söz konusu diplomatik temas, bölgedeki askeri hareketliliğin doğrudan yansımalarının ardından geldi. 28 Şubat’ta başlayan operasyonların ardından, 2 Mart tarihinde İngiltere’nin Akrotiri Hava Üssü, İran menşeli "Shahed" tipi bir kamikaze İHA tarafından hedef alınmış ve tesiste sınırlı düzeyde hasar oluşmuştu. Bu olayı takiben, üs çevresinde tespit edilen iki insansız hava aracı daha savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.