İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesinde yaptığı değerlendirmede orduda yaşanan personel eksikliğine dikkat çekerek zorunlu askerlik süresinin uzatılmasının gündeme alınacağını açıkladı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığı bilgilere göre, toplantıda ordunun mevcut insan gücü kapasitesi masaya yatırıldı.

Genelkurmaydan “kriz” uyarısı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, kabine görüşmesinde ordunun ciddi bir personel sıkıntısı içinde olduğunu belirterek, “Çözüm üretilmezse ordu yapısı sürdürülemez hale gelebilir” ifadelerini kullandığı bildirildi. Savunma kaynakları, mevcut durumun operasyonel kapasite üzerinde baskı oluşturduğunu aktardı.

Hizmet süresinin uzatılması gündemde

Netanyahu’nun, Yahudilerce kutsal kabul edilen Hamursuz (Pesah) Bayramı sonrasında zorunlu askerlik yasasında değişiklik yapılması ve hizmet süresinin uzatılması yönünde adım atılacağını söylediği kaydedildi. İsrail’de mevcut uygulamada erkekler için askerlik süresi 32 ay, kadınlar için 24 ay olarak uygulanıyor. Sürenin 36 aya çıkarılması seçeneği de değerlendiriliyor.

Haredi muafiyeti tartışması sürüyor

Toplantıda ayrıca Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlik muafiyeti konusu da gündeme geldi. Hukuk danışmanlığının, muafiyetlerin genişletilmesine yönelik düzenlemelere karşı çıktığı, buna karşın siyasi kanatta farklı görüşlerin bulunduğu belirtildi. Netanyahu’nun, karar yetkisinin hükümette olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Orduda açık rakamları açıklandı

İsrail Ordu Sözcüsü Efi Defrin, mevcut tabloda yaklaşık 15 bin personel açığı bulunduğunu, bunun 8 bininin muharip birliklerde olduğunu açıkladı. Açığın, operasyonların sürdüğü bölgelerde görev dağılımını zorlaştırdığı bildirildi.

Operasyon yükü ve artan ihtiyaç

Askeri yetkililer, Gazze Şeridi’nin bazı bölgelerinde süren kontrol faaliyetleri ile Batı Şeria’daki güvenlik operasyonlarının personel ihtiyacını artırdığını, buna karşın asker sayısında düşüş yaşandığını ifade etti. “Görev yükü artarken personel kapasitesi daralıyor” değerlendirmesi yapıldı.

Siyasi gerilim ve yasa tartışmaları

Zorunlu askerlik düzenlemesi, İsrail siyasetinde uzun süredir tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Haredi toplulukların muafiyet statüsü, koalisyon içinde zaman zaman krizlere yol açarken, yeni yasa çalışmasının siyasi dengeleri yeniden etkileyebileceği belirtiliyor.