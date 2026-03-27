ABD ve İsrail’in İran’a yönelik son hava saldırılarında can kayıpları yaşandığı bildirildi. İran basınında yer alan bilgilere göre, Kum kentinde bulunan üç ayrı konutun vurulduğu saldırılarda en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Olayda yaralananların sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Sivil yerleşim alanlarında hasar

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Urmiye, Kum ve Tahran’da sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı belirtildi. Saldırılar sonucu bazı konutlarda ağır hasar oluştuğu ifade edilirken, bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Çalışmalar devam ediyor

Yetkililer, enkaz altında kalan olabileceği değerlendirilen bölgelerde ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırdığını aktardı. Saldırıların ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.