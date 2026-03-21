İran ile İsrail arasındaki gerilim, Tahran’dan gelen peş peşe füze hamleleriyle yeni bir boyuta taşındı. Gün içerisinde gerçekleşen askeri operasyonlarda İran, özellikle Dimona Nükleer Santrali’nin yer aldığı güney kesimlerini hedef alarak İsrail topraklarına altı farklı dalga halinde füze saldırısı başlattı.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Bölgedeki askeri dengelere ilişkin dikkat çekici bir çıkış yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda savunma kapasitelerine olan güvenini vurguladı. Musevi, yakın gelecekte devreye sokacakları modern füze teknolojilerinin hem Tel Aviv hem de Washington cephesinde büyük bir şaşkınlık yaratacağını iddia etti.

Tuğgeneral Musevi'nin paylaştığı mesajın tam metni şu şekildedir:

“İran’ın, İsrail’de Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef almasının ardından, ‘İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ettiğini’ belirtti. Musevi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. ‘Bundan sonra İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum’ ifadesini kullanan Musevi, gelecek günlerde kullanılacak yeni füze sistemlerinin İsrail ile ABD’yi hayrete düşüreceğini savundu. ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, gün içinde İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga halinde misilleme füze saldırısı düzenlemişti.”