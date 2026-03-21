İran ve İsrail arasındaki gerilim, karşılıklı misilleme saldırılarıyla tırmanmaya devam ediyor. Tahran yönetiminin, ABD ve İsrail’in operasyonlarına yanıt olarak İsrail’in güneyinde bulunan Dimona kentine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısında bilanço ağırlaşıyor.

Bir bina tamamen çöktü

İsrail ulusal acil servis birimi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, saldırı neticesinde ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yerel basın organları, füzelerden birinin isabet ettiği bir binanın tamamen çöktüğünü duyururken, enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşı itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin bölgedeki yoğun mesaisi sürüyor.

Saldırının dehşet verici boyutu sosyal medyaya yansıyan amatör kamera kayıtlarıyla da gözler önüne serildi.