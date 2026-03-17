İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), “Gerçek Vaad 4” adı verilen operasyon kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri varlıklarına yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, operasyonun 58’inci dalgasında füze ve kamikaze insansız hava araçlarının kullanıldığı bildirildi.

Tel Aviv ve Batı Kudüs dahil birçok nokta hedefte

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılar, İsrail’in kuzey ve merkez bölgelerine odaklandı. Özellikle Tel Aviv, Nahariya, Beyt Şemeş ve Batı Kudüs’ün hedef alındığı ifade edildi.

Operasyonun, çatışmalarda hayatını kaybeden İranlı çocuklara ithaf edildiği de vurgulandı.

ABD üslerine eş zamanlı saldırı

Açıklamada yalnızca İsrail değil, bölgedeki ABD askeri noktalarının da hedef alındığı belirtildi. Bu kapsamda Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn’deki kritik üslerin vurulduğu öne sürüldü.

Hedef alındığı belirtilen noktalar arasında Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü, Suudi Arabistan’daki el-Kharj Hava Üssü ve Bahreyn’de bulunan ABD 5’inci Filo Karargahı yer aldı.

Balistik füzeler ve kamikaze İHA’lar kullanıldı

DMO’nun açıklamasında operasyonun teknik boyutuna ilişkin de detaylar paylaşıldı. Saldırılarda farklı menzil ve kapasitelere sahip füze sistemlerinin kullanıldığı belirtildi.

Buna göre, 2 ton harp başlığı taşıyabilen Hürremşehr füzesi ile birlikte Kadir, Fettah ve Hayber Şiken gibi çok başlıklı sistemlerin devreye sokulduğu ifade edildi. Ayrıca orta menzilli Fatih ve Kıyam füzeleri ile kamikaze İHA’ların da operasyonda aktif rol aldığı aktarıldı.

“Operasyon tamamen başarılı” iddiası

İran tarafı, saldırıların “etki odaklı operasyon” kapsamında planlandığını ve şafak vaktinden itibaren gerçekleştirildiğini açıkladı.

DMO açıklamasında, saldırıların “tamamen başarılı” olduğu öne sürülürken, hedeflerdeki hasara ilişkin bağımsız bir doğrulama yapılmadı.

Bölgesel gerilim yeni bir eşiğe taşınıyor

İran’ın hem İsrail hem de ABD’ye ait hedefleri kapsayan bu geniş çaplı saldırı açıklaması, Orta Doğu’da tansiyonu daha da yükseltecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, karşılıklı hamlelerin artması halinde çatışmanın bölgesel bir krize dönüşme riskine dikkat çekiyor.

