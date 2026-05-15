Pandemi dönemiyle birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen motokuryeler için yepyeni bir düzenleme masada. Geçtiğimiz yıl yapılan yönetmelik değişikliğiyle kurye işletmeciliği ilk kez resmi bir tanıma kavuşurken, çalışanlara getirilen mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu için tanınan yasal süre dolmak üzereydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin günlerdir beklediği rahatlatıcı açıklamayı yaparak zorunlu evraklar için geçiş süresinin uzatılacağını duyurdu. Kurye faaliyet belgesi nereden alınır, SRC kurye belgesi son gün ne zaman, indirimli yetki belgesi başvurusu nasıl yapılır ve süre uzatımı kimleri kapsıyor sorguları da bu son dakika açıklamasıyla birlikte en çok arananlar listesinin zirvesine yerleşti.

MOTOKURYE SRC VE FAALİYET BELGESİ SÜRESİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale gelen SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kurye Faaliyet Belgesi için tanınan süreyi uzatma kararı aldıklarını ifade etti. Bakanlık cephesinde gerekli tüm yasal hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Uraloğlu, yeni düzenlemenin kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini söyledi. Alınan bu yeni kararla birlikte Türkiye genelindeki motokuryeler, zorunlu belgelerini tamamlamak için 1 Ocak 2027 tarihine kadar ek süre kazandı. Bu gelişme, sahada gece gündüz ter döken ve evraklarını yetiştirmeye çalışan yüz binlerce kuryeye derin bir nefes aldırdı.

YENİ KURYE YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR VE YETKİ BELGESİ İNDİRİMİ NE KADAR?

15 Mayıs 2025 tarihinde hayata geçirilen yönetmelik değişikliği, kurye sektörü için adeta bir dönüm noktası oldu. Bu yasal düzenleme sayesinde kuryelerin gün içinde taşıyabileceği gönderi sınırları, çalışma kuralları ve trafik güvenliğine dair temel esaslar çok net bir şekilde çizildi. Kayıt dışı çalışmanın önüne geçmek ve tüm taşıma faaliyetlerini kontrol altına almak amacıyla yetki belgesi ücretlerinde de devasa bir kolaylık sağlandı. Bakanlık, belge alımını ve kayıtlı çalışmayı teşvik etmek için yetki belgesi ücretlerinde yüzde 95 oranında büyük bir indirim uyguluyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ MOTOKURYE YETKİ BELGESİ ALDI VE HANGİ İLLER ÖNDE?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler, sektörün ulaştığı devasa büyüklüğü de gözler önüne seriyor. Son bir yıl içinde toplam 103 bin 493 kurye işletmecisi gerekli şartları sağlayarak yetki belgesini cebine koydu. Bu belgelere kayıtlı ticari taşıt sayısı ise 106 bin 77'ye ulaştı. Dikkat çeken bir diğer detay ise, sadece tek bir taşıtla kendi işini yapan bağımsız motokurye sayısının 100 bin 876'yı bulması oldu. Yollardaki kayıtlı kurye araçlarının çok büyük bir kısmını beklendiği gibi motosikletler oluştururken, kullanılan bu araçların yüzde 85,7'sinin 5 yaşın altında olması sektördeki araç filosunun oldukça genç olduğunu kanıtladı. En çok yetki belgesi alınan il sıralamasında zirveyi İstanbul aldı. Megakenti sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa izledi. Türkiye genelinde en az kayıtlı kurye işletmecisinin bulunduğu il ise Tunceli olarak kayıtlara geçti.