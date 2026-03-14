İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, Ukrayna’nın İsrail’e insansız hava araçları (İHA) gönderdiğini öne sürerek bu duruma tepki gösterdi ve uyarıda bulundu.

Azizi, sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Çöküş yaşayan Ukrayna, İsrail rejimine İHA desteği vererek fiilen savaşa dahil oldu ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru hedef haline getirdi”

Resmi bilgi yok ama...

Kiev ile Tel Aviv arasında İHA sektöründe bir iş birliği olduğuna dair herhangi bir resmî bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte Kiev yönetiminin lideri Vladimir Zelenskiy, daha önce Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne İHA uzmanları gönderildiğini öne sürmüştü.