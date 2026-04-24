Cuma gününün manevi havasıyla birlikte WhatsApp, Instagram, Facebook ve X hesaplarında paylaşılacak özel Hayırlı Cumalar mesajları gündemde. Müminlerin buluşma günü kabul edilen Cuma için hazırlanan en güzel mesaj örneklerini bu haberde bir araya getirdik.

Resimli Cuma mesajları neden bu kadar çok aranıyor?

Sosyal medyanın gündelik hayata girmesiyle birlikte Cuma sabahlarında paylaşılan mesajlar ayrı bir ritüele dönüştü. Büyükleri aramayı unutmak istemeyen, uzaktaki yakınlarını hatırlamak isteyen kullanıcılar, resimli Cuma mesajları arayışına giriyor. Sade bir görsel, kısa bir dua ve samimi bir cümle, çoğu zaman uzun bir sohbetten daha fazlasını anlatıyor.

Kısa ve anlamlı Hayırlı Cumalar mesajları

Rabbim bu mübarek günde gönlünüzü ferahlatsın, yolunuzu aydınlatsın. Hayırlı Cumalar.

Cumanın rahmeti evinize, bereketi sofranıza, huzuru yüreğinize dolsun.

Bu gün edilen dualar geri çevrilmezmiş. Sizin için de hayırlısını diliyorum.

Gönlünüzdeki niyetler hayırla sonuçlansın. Cumanız mübarek olsun.

Dualı Cuma mesajları örnekleri

Ya Rabbi, hastalara şifa, dertlilere deva, borcu olana kolaylık nasip eyle. Bu mübarek günün hürmetine dualarımızı kabul buyur.

Allah’ım, bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz hataları bağışla. Sevdiklerimizle birlikte huzurla yaşamayı lütfet.

Ey kullarına her an merhamet eden Rabbim! Bu Cuma’da niyetlerimizi kabul et, yolumuzu açık eyle.

Ayetli Cuma mesajları 24 Nisan 2026

“Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 153) Sabrınızın karşılığı hayırla gelsin.

“Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma; katından bize bir rahmet bağışla.” (Âl-i İmrân, 8)

Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki: Cuma gecesi Kehf Sûresi okuyana, iki Cuma arasını aydınlatan bir nur verilir.

Uzun ve duygusal Cuma mesajları

Bu mübarek günde gönlünüzden geçen bütün güzelliklerin hayırlısıyla gerçekleşmesini diliyorum. Sofranız bereketli, yüreğiniz huzurlu olsun. Sevdiklerinizden ayrı düşmeyin, sağlık içinde uzun yıllar birlikte yaşlanın.

WhatsApp ve Instagram için Cuma paylaşımları

Dualarımız bugün bir başka kıymetli. Hayırlı Cumalar.

Kalbi kırıkların gözyaşı, sevdiğini özleyenin duası boşa gitmesin.

Cumanın bereketi hepimize yetsin.

Sevdiklerinize göndereceğiniz kısa bir not bile bazen en uzun sözlerden daha değerli olabiliyor. 24 Nisan 2026 Cuma gününde kalbinizden geçen güzel temennileri paylaşmak için bu mesajlardan ilham alabilirsiniz.