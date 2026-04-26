Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın olduğu etkinlikte pompalı tüfekli saldırgan paniği yaşandı. Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinden, bir adamın güvenlik görevlilerine pompalı tüfekle ateş açmasının ardından Gizli Servis ajanları tarafından hızla dışarı çıkarıldı.

FBI, silahlı adamın bir Gizli Servis ajanına ateş ettiğini söyledi. Olaydan yaklaşık iki saat sonra Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlinin kurşun geçirmez yeleği sayesinde kurtulduğunu ve "iyi durumda" olduğunu belirtti.



Trump, olaydan sonra Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Bir adam, birden fazla silahla donanmış halde bir güvenlik kontrol noktasına saldırdı ve Gizli Servis'in çok cesur üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.



Şüpheli saldırgan sağ olarak yakalandı...



Etkisiz hale getirilen saldırganın California'dan 31 yaşındaki Cole Thomas Allen isimli bir öğretmen olduğu belirtiliyor.



Trump'ın Truth Social üzerinden yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin güvenlik kontrol noktasından hızla koştuğu ve güvenlik görevlilerini kısa süreliğine hazırlıksız yakaladığı, ancak görevlilerin hızla silahlarını çektiği görülüyor.

Yetkililer onun tek başına hareket eden bir "yalnız kurt" olduğuna inanıyor, diyen Trump, "Düştüğü zaman oldukça kötü bir adam gibi görünüyordu" diye ekledi.

Saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum." yanıtını veren Trump, federal ajanların şüpheli saldırganın Kaliforniya'daki evine baskın düzenlediğini söyledi.