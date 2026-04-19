Son Mühür- Bulgaristan'da son beş yılda sekizinci parlamento seçimleri için Pazar günü sandık başına gidildi.

Açık ara önde gelen aday, Rusya yanlısı eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yolsuzluğu ortadan kaldırmayı ve zayıf, kısa ömürlü hükümetler sarmalına son vermeyi vaat etti.

Ukrayna'nın Moskova'ya karşı savaş çabalarına askeri destek verilmesine karşı çıkan, Avrupa Birliği'ne şüpheli yaklaşan eski savaş pilotu Radev, Aralık ayında kitlesel protestoların önceki hükümeti devirmesinin ardından gelen seçimlere katılmak için Ocak ayında cumhurbaşkanlığından istifa etmişti.

1989'da komünizmin yıkılmasından ve 2007'de Avrupa Birliği'ne katılımından bu yana hızla gelişen Bulgaristan'da son beş yıldır siyasi istikrar sağlanamadı.

NATO üyesi Bulgaristan'ın para birimi olarak avroyu benimsemesinden bu yana yaşam maliyeti özellikle önemli bir sorun haline geldiğine dikkat çekiliyor.

Önceki hükümet, vergi artışları ve daha yüksek sosyal güvenlik katkı payları öneren yeni bütçeye karşı yapılan protestoların ardından düşmüştü.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, son 5 yılda 8'incisi düzenlenen seçime 14 siyasi parti ve 10 ittifak katılıyor.

