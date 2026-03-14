Son Mühür - Zohran Mamdani, şehir yönetiminde LGBT topluluğuna yönelik çalışmaları koordine edecek yeni bir birim oluşturdu. Mamdani’nin imzaladığı başkanlık kararnamesiyle “Belediye Başkanlığı LGBTQIA+ İşleri Ofisi” resmiyet kazandı.

LGBT bireylere yönelik politikaların güçlendirilmesini savunan Mamdani, New York’un bu kesim için “bakım, fırsat ve koruma” sunan bir şehir olması gerektiğini ifade ediyor. Belediye başkanı ayrıca kentin LGBT bireyler açısından bir “sığınak” niteliği taşıması gerektiğini dile getiriyor.

Trans kadın başa getirildi

Yeni oluşturulan birimin başına trans kadın Taylor Brown atandı. Zohran Mamdani, New York Eyaleti Başsavcılığı Sivil Haklar Bürosu’nda yardımcı başsavcı olarak görev yapan Brown’ı Belediye Başkanlığı LGBTQIA+ İşleri Ofisi’nin ilk direktörü olarak görevlendirdi.

Taylor Brown ise yaptığı açıklamada New York’un kendisine hayatı boyunca önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, “New York bana hayat kurtaran sağlık hizmetleri, eğitim, bir ev, bir kariyer ve seçtiğim ailemi verdi. Belediye Başkanlığı LGBTQIA+ İşleri Ofisi’nin ilk direktörü olarak bu şehre hizmet etmekten onur duyuyorum” dedi. Brown ayrıca, New York’un herkes için kapsayıcı bir şehir olmayı sürdürmesi için çalışacağını ve ayrımcılığa uğrayan bireyler açısından kentin bir umut ve fırsat merkezi olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ne görev yapacak?

Belediye Başkanlığı LGBTQIA+ İşleri Ofisi, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığın önlenmesi amacıyla şehir kurumları arasında koordinasyonu sağlayacak. Ofis ayrıca 2017’de hayata geçirilen ve LGBT bireylere yönelik destek hizmetlerini bir araya getiren NYC Unity Project’in denetimini de üstlenecek. Taylor Brown, görev kapsamında farklı kurumlarla iş birliği yaparak LGBT topluluğunu düşmanca tutum ve ayrımcı uygulamalara karşı korumayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrımcılık vakaları üstünde çalışmış Taylor Brown daha önce kamuya açık alanlar ve konutlarda trans bireylere yönelik ayrımcılık vakaları üzerinde çalıştı. Ayrıca devlet okullarında ırk ve engellilik temelli eşitsizliklere ilişkin davalarda görev aldı ve sivil haklar korumalarını zayıflattığı belirtilen federal uygulamalara karşı yürütülen hukuki süreçlerde yer aldı.