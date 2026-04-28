Enerji dünyası güne kelimenin tam anlamıyla şok edici bir gelişmeyle uyandı. Yıllardır Suudi Arabistan ve Irak'ın ardından örgütün en güçlü üçüncü direği olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs'tan itibaren hem OPEC hem de OPEC+ grubundan tamamen çıkacağını resmen ilan etti. Brent petrolün halihazırda 100-110 dolar bandında sıkıştığı ve arz krizinin konuşulduğu bir dönemde gelen bu tarihi kopuş, piyasaları anında dalgalandırdı. Haberin uluslararası basına düşmesiyle birlikte Brent petrol varil fiyatı kısa sürede 105 dolara tırmandı. Herkes şimdi BAE'nin perde arkasında neden böyle bir karar aldığını, bu ayrılığın küresel fiyatlara nasıl yansıyacağını ve OPEC'in yapısını sorguluyor.

OPEC NEDİR, NE İŞE YARAR?

Haber bültenlerinde sıkça duyduğumuz OPEC, tam açılımıyla "Petrol İhraç Edenler Örgütü" anlamına geliyor. Temel amacı, üye ülkelerin petrol politikalarını koordine etmek, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının istikrarını sağlamak ve üretici ülkelerin gelirlerini güvence altına almak. Küresel petrol rezervlerinin çok büyük bir kısmını elinde bulunduran bu örgüt, belirlediği "üretim kotaları" ile dünyadaki petrol arzını kontrol ediyor. Yani OPEC, piyasada petrol bolluğu olmasını engelleyip fiyatların düşmesinin önüne geçmeye çalışıyor. BAE gibi dev bir üreticinin bu anlaşmadan çıkması da tam olarak bu fiyat belirleme gücünü sarsıyor.

BAE OPEC'TEN NEDEN AYRILIYOR?

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanlığı, bu tarihi kararın arkasındaki temel nedenleri açık ve net bir dille kamuoyuyla paylaştı. Ülke, değişen enerji profiline ve uzun vadeli ekonomik hedeflerine odaklanmak istiyor. Özellikle yurt içindeki enerji üretim yatırımlarını hızlandırmayı hedefleyen BAE yönetimi, OPEC'in dayattığı katı üretim kotalarının bu yatırımların önünü kestiğini düşünüyordu. Uzmanlara göre küresel çapta arz sıkıntısının yaşandığı ve fiyatların yüksek seyrettiği bir ortamda kotalara takılmak, BAE'nin yatırım iştahını uzun süredir frenliyordu. Grup içindeki bu huzursuzluk, en sonunda tarihi bir ayrılıkla sonuçlandı.

1 MAYIS SONRASI PETROL FİYATLARI NE OLACAK?

Ayrılık kararının açıklanmasının hemen ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,7 değer kazanarak 105 dolara fırladı. Fiyatlardaki bu ani sıçrama piyasalarda bir panik havası yaratsa da BAE yönetimi endişeleri giderecek bir mesaj verdi. 1 Mayıs'ta örgütten ayrıldıktan sonra piyasaya bir anda kontrolsüz petrol yığmayacaklarını belirten yetkililer, ilave üretimin piyasa koşullarına ve küresel talebe uygun şekilde, kademeli olarak sunulacağını vurguladı. Ülke yönetimi; petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ederken küresel dengeyi korumak adına uluslararası ortaklarla aktif işbirliğini sürdüreceğinin altını çizdi.

BAE'NİN AYRILIĞI OPEC İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

1967 yılında Abu Dabi Emirliği üzerinden OPEC'e adım atan ve 1971'deki bağımsızlığından bu yana örgütün en etkili aktörlerinden biri olan BAE'nin vedası, OPEC cephesinde kelimenin tam anlamıyla "ağır bir kayıp" olarak yorumlanıyor. Örgütün en büyük üçüncü üreticisinin masadan kalkması, sadece günlük petrol arzının kontrolünü zayıflatmakla kalmadı. Aynı zamanda Körfez ülkeleri arasındaki diplomatik bütünlüğe ve en önemlisi OPEC'in küresel piyasalarda fiyatları belirleme tekeline çok büyük bir darbe indirdi.