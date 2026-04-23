Son Mühür- Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'ı hedef alan İsrail bu kez Lübnan'ın en tanınmış gazetecilerinden biri olan Amal Halil'i hayattan kopardı.

Lübnanlı üst düzey bir askeri yetkili ve Halil'in çalıştığı Al-Akhbar gazetesine göre, İsrail'in Çarşamba günü güney Lübnan'a düzenlediği saldırılarda Lübnanlı gazeteci Amal Halil öldü ve ona eşlik eden bir fotoğrafçı yaralandı.

İsrail ordusundan Halil'in ölümüyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırıları sonucunda iki gazetecinin yaralandığına dair raporlar aldığını belirtmişti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'i buldu...



43 yaşındaki Halil'in ölümüyle Çarşamba günü ölü sayısı beşe yükseldi . Bu, İsrail ile Lübnan silahlı grubu Hizbullah arasındaki düşmanlıkları durdurmak için 16 Nisan'da ilan edilen 10 günlük ateşkesin ardından yaşanan en ölümcül gün oldu.



Halil ve serbest fotoğrafçı Zeinab Faraj'ın, El-Tayri kasabası yakınlarındaki gelişmeleri takip ederken, önlerindeki araca İsrail saldırısı sonrası yakınlardaki bir eve sığındığı, İsrail'in bu evi hedef alarak saldırdığı belirtiliyor.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam X'ten yaptığı açıklamada, gazetecilerin hedef alınmasının ve yardım çalışmalarının engellenmesinin "savaş suçları" teşkil ettiğini belirterek ''Lübnan, bu suçların ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde soruşturulması için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır" mesajı verdi.