Japonya’nın kuzeydoğusunda yer alan Iwate eyaletinde günlerdir orman yangınları devam ediyor. Yangınlar bir yandan da kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınlar sonucunda 1000 hektarı aşkın alan zarar gördü ve binlerce kişi için tahliye çağrısı beraberinde geldi.

Günlerdir sürüyor

Yangınlar 22 Nisan’da başlarken halen sürmeye devam ediyor.

Yangınlar eyalette birbirine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan iki ayrı noktada çıkarken, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmış oldu.

Yoğun müdahale!

Yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale edilmeye devam ediliyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tahliye çağrısı!

Yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasının ardından bölgede yaşayan 3 binden fazla kişi için tahliye çağrısı geldi. 3 bin 233 kişinin güvenli bölgelere yönlendirilmesi talep edildi.