Washington Hilton Oteli'nde düzenlenen ve Amerikan basınının en prestijli etkinliklerinden biri olan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, bir anda can pazarının yaşandığı bir terör sahnesine dönüştü. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte salondaki davetliler masaların altına sığınırken, Gizli Servis ajanları Başkan Trump ve First Lady Melania Trump'ı saniyeler içinde tahliye ederek güvenli bölgeye ulaştırdı. Tarihi otelin 45 yıl önce dönemin başkanı Ronald Reagan'a yönelik düzenlenen suikastın da adresi olması, olaydaki kan donduran benzerliği gözler önüne serdi. Peki Trump'a kim suikast düzenledi ve saldırgan yakalandı mı? Olayın tüm detayları ve Trump'ın sağlık durumuna dair en son gelişmeler haberimizin devamında.

DONALD TRUMP ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Washington'da gerçekleştirilen korkunç suikast girişiminin ardından Başkan Donald Trump'ın hayatta olup olmadığına dair yayılan spekülasyonlar kısa sürede netlik kazandı. Gizli Servis tarafından hızla tahliye edilen Donald Trump yara almadan kurtuldu ve sağlık durumunun gayet iyi olduğu açıklandı. Olayın hemen ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Trump, "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler," diyerek hayatta ve güvende olduğunu tüm dünyaya ilan etti.

TRUMP'A KİM SUİKAST DÜZENLEDİ, SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ Mİ?

Otel lobisinde güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirilen saldırganın kimliği 31 yaşındaki Cole Thomas Allen olarak açıklandı. Şüphelinin üzerinden çıkan cephanelik ise olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Allen'ın üzerinde bir adet tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda bıçak ele geçirildi. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Trump, saldırganı "oldukça hasta birisi" olarak nitelendirirken, bu girişimin son üç yıl içinde kendisine yönelik doğrudan yapılan üçüncü ciddi tehdit olduğuna vurgu yaptı. Çıkan arbedede bir polis memuru yaralanırken, durumunun iyi olduğu bildirildi.

WASHINGTON HİLTON OTELİ'NİN KARANLIK TARİHİ: REAGAN SUİKASTİ

Trump'a yönelik bu son saldırı girişimi, Amerikan siyasi tarihindeki trajik bir benzerliği de tekrar gündeme taşıdı. Saldırının yapıldığı Washington Hilton Oteli, 30 Mart 1981'de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'a John Hinckley Jr. tarafından düzenlenen suikast girişiminin de adresi olmuştu. Reagan, aracından seken bir kurşunla kalbine çok yakın bir bölgeden vurulmuş, Beyaz Saray Sekreteri James Brady ise ömür boyu felç kalmıştı. 45 yılın ardından aynı otelde bir başkanın daha hedef alınması, otelin durumunu tartışmaya açtı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN TEPKİLER: NETANYAHU'DAN DESTEK MESAJI

Washington'da yaşanan suikast girişiminin ardından dünya liderlerinden peş peşe kınama mesajları geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medyadan yaptığı açıklamada derin şok yaşadıklarını belirterek, "Başkan ve First Lady’nin güvende olması bizi rahatlattı. ABD Gizli Servisi’nin kararlı müdahalesini takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.