İran yönetimi, Katar'ın başkenti Doha için acil tahliye uyarısı yayınladı. Yapılan resmi açıklamada, Doha'nın Amerikan güçlerine ve çıkarlarına ev sahipliği yapması gerekçe gösterilerek bölgenin "meşru hedef" haline geldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Doha merkezli medya platformlarının İran halkına karşı şiddeti kışkırtmak amacıyla kullanıldığı iddia edildi. Katar vatandaşları ile şehirde yaşayan yabancı ülke sakinlerinin can güvenliğinin tehlikede olduğu vurgulanırken, herkesin bölgeyi en kısa sürede terk etmesi istendi.

İran’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Acil uyarı ve tahliye emri:

Katar Devleti, Doha vatandaşlarına ve sakinlerine,

Bu bölgenin Amerikan güçlerine ve çıkarlarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra, medya platformları aracılığıyla İran halkına karşı şiddeti kışkırtmak için kullanılması nedeniyle, meşru bir hedef haline gelmiştir. Güvenliğiniz.

Herkesin bu bölgeden en kısa sürede ayrılmasını emrediyoruz.”