İran tarafından İsrail’in güney kesimlerine düzenlenen füze saldırısının ardından bölgedeki gerilim tırmanırken, yerel kaynaklar yaralı sayısının 54’e ulaştığını duyurdu. Stratejik öneme sahip Dimona kentine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası arama-kurtarma ve tıbbi müdahale ekiplerinin sahadaki yoğun mesaisi devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından paylaşılan ilk görüntüler, füzelerin vurduğu noktalarda meydana gelen yapısal tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.

İkaz sirenleri yankılandı

Saldırı dalgası sadece Dimona ile sınırlı kalmadı; ülkenin en güney ucunda yer alan liman kenti Eilat’ta da saldırı ikaz sirenleri yankılandı. Bölgeden gelen ilk raporlara göre, Eilat semalarında tespit edilen tehdit unsurları hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildi.

Nükleer Araştırma Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor

Hedef alınan Dimona kenti, İsrail’in nükleer faaliyetlerinin kalbi olarak kabul edilen Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi’ne ev sahipliği yapması nedeniyle kritik bir öneme sahip. Ülkenin "nükleer belirsizlik" stratejisinin merkezinde yer alan bu tesisin yakınlarına düzenlenen saldırı, askeri uzmanlar tarafından sembolik ve stratejik bir eşiğin aşılması olarak yorumlandı.

IDF yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamada, hava savunma bataryalarının Dimona’ya yönelen füzeyi engellemek için aktif hale getirildiğini ancak tehdidin bertaraf edilmesinde başarısız olunduğunu doğrulamıştı.