ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda başlattığı deniz ablukasının yankısı sürmeye devam ediyor. Süreç devam ederken İran cephesinden de peş peşe açıklamalar geliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açık bir uyarı gelirken, muhtemel bir çatışmada henüz kullanılmamış olan askeri kapasitelerin devreye gireceği ifade edildi.

Muhibbi'den sert açıklamalar!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, İran ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Muhibbi, mevcut gerilimin artması durumunda daha güçlü yöntemlerin devreye gireceğini söyledi.

"Kapasite ve kabiliyetleri devreye sokacağız!"

Muhibbi açıklamasında, “Henüz birçok askeri kapasitemizi ortaya koymadık. Savaş devam ederse, düşmanın hiçbir şekilde tasavvur edemeyeceği kapasite ve kabiliyetleri devreye sokacağız.” ifadelerini kullandı.

“Düşman, karşı koyacak güce sahip olamayacak!”

Açıklamalarına devam eden Muhibbi, “Öyle savaş yöntemlerini kullanacağız ki düşman, karşı koyacak yeterli güce sahip olmayacak" dedi.

