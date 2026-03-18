İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı’nda yer alan bilgilere göre, Kurosh Keyvani isimli şahıs, İsrail istihbaratına İran’daki hassas noktalarla ilgili bilgi ve görüntü sağlamakla suçlandı. Yargılama sürecinin ardından Keyvani hakkında idam cezası verildi.

Söz konusu cezanın tüm yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kesinleştiğini ve infazın sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Mossad bağlantısı iddiası

Haberde, Keyvani’nin İsrail’in dış istihbarat servisi Mossad tarafından internet üzerinden devşirildiği öne sürüldü. İlk temasın ise Farsça konuşan bir Mossad görevlisi aracılığıyla kurulduğu ifade edildi.

İran makamları, sanığın ülke içindeki kritik bölgeler hakkında bilgi toplayarak bu verileri İsrail istihbaratına aktardığını belirtti.

Gelişmiş ekipmanlarla yakalandı

Keyvani’nin, İsrail ile İran arasında Haziran 2025’te yaşanan ve 12 gün süren çatışmalar sırasında gözaltına alındığı aktarıldı.

Devrim Muhafızları tarafından Savojbolagh bölgesinde yakalanan şüphelinin, “gelişmiş casusluk, istihbarat ve uydu iletişim ekipmanları” taşıdığı kaydedildi.