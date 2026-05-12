Bolu’da hareketli anlar yaşanıyor. Şehirde uzun süredir takip edilen soruşturma dahilinde jandarma ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bolu Belediyesi’ne giriş yaptı.

Kamuoyunda "5. dalga" olarak adlandırılan bu operasyonun merkezinde, belediyeye bağlı iştirakler ve bazı önemli birimler yer alıyor.

Jandarma belediye binasını arıyor

Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sürdürülen bir adli soruşturmanın devamı olarak belediye ana hizmet binasına baskın gerçekleştirdi.

Ekiplerin dikkat çekmemek için binaya otopark girişinden girdiği öğrenildi. Güvenlik önlemleri eşliğinde başlayan çalışmalarda, hedefteki birimlerde arama kararı yapıldı.

Bol Tur A.Ş. mercek altında

Operasyonun merkezinde belediyenin sosyal tesislerini ve ticari çalışmalarını yöneten Bol Tur A.Ş. bulunuyor.

Jandarma personeli, şirketin ofislerindeki bilgisayar kayıtlarını ve mali dökümleri incelemeye alırken, belediyenin diğer bazı teknik birimlerinde de benzer bir hareketlilik yaşandığı öğrenildi.

Dosyalar ve evraklar tek tek inceleniyor

Soruşturmanın seyrini etkileyeceği düşünülen çok sayıda resmi evrak ve dijital materyale el konuldu. Ekiplerin özellikle geçmişe dönük ihale dosyaları, ödeme emirleri ve resmi yazışmalar üzerinde ayrıntılı bir çalışma yürüttüğü ifade ediliyor.

