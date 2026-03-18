Son Mühür- Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in kendisiyle ilgili mal varlığı iddialarına açıklık getirdi. Gürlek, Özel’in ortaya koyduğu belgelerin sahte olduğunu öne sürdü ve suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

Özel’i Rüşvet istemekle suçladı

Bakan Gürlek, Özel’in tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten adaylık için para talep ettiğini iddia ederek, bununla “İBB davasını perdelemek” istediğini öne sürdü. Gürlek, açıklamasında şunları söyledi:

"O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Benim üzerime kayıtlı 4 tane taşınmaz var. Diğerlerini bilmiyorum, yalan. Güya ID numaraları vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu, yazmıyor.

Özgür Özel’in ilk amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. İkinci amacı... Ben de kendisine şunu söylüyorum. Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa ilinde bir benzinliğe uğruyor. Benzinliğe niye uğruyor?

Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel’e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Bu çalışmalar ortaya konuldu, dosyada da var.

Biz devlet memuruyuz, devlet memurluğunda hakimlik, savcılık yaptık. Sürekli mal beyanında bulunmamız gerekiyor.

4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazların değeri de belli. Bir tanesi de Tuzla’da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil. 3-4 milyon lira taşınmazın değeri. O konuda bugün zaten manevi tazminat davası açacağız.

Özgür Özel’in amacı belli. Asrın yolsuzluğu davasını perdeliyor. İkincisi de kendisinin Muhittin Böcek’in aday olması için 15 Ocak 2024 tarihinde, baz istasyon kayıtlarıyla sabit, bunu Muhittin Böcek de anlatacak da zamanı var. Özgür Özel seçime girmesi için kendisinden bir şeyler istiyor, Muhittin Böcek de bunu veriyor."

Sahte belgelerle suçlamalara tepki

Gürlek, Özel’in iddialarını “son çırpınışlar” olarak nitelendirerek sahte belgeleri ve tapu evraklarını gündeme getirdiğini belirtti:

"Örnek belgeler sunuyor. Tapu belgeleri. Bunların hepsi gerçek dışı. Sahte belgeler ki zaten manevi tazminat davası açtım. Burada da mahkeme tapuya yazacak. Gerçek midir, gerçek değil midir? Bunlar basit şeyler. Özgür Özel’in son dakika çırpınışları. Bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum."