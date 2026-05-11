Hantavirüs paniği ve endişesi dünya genelinde büyümeye devam ediyor. Hantavirüs vakası tespit edilen uluslararası seyahat gemisinden tahliye edilen 3 Türk vatandaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi Sağlık Bakanlığı duyurdu. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakası tespit edilen uluslararası seyahat gemisinden tahliye edilen 3 Türk vatandaşından alınan numunelerin negatif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

""Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından klinik durumları sürekli değerlendirilmekte ve sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır. Süreç, bakanlığımız tarafından titizlikle ve yakından takip edilmektedir"