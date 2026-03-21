İran, İsrail’in güney bölgelerine ve özellikle Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu stratejik noktalara yönelik gün boyu süren yoğun bir füze harekatı gerçekleştirdi. Bölgedeki askeri kaynaklar, saldırının balistik füzelerle toplam altı dalga halinde icra edildiğini ve başta Negev Çölü olmak üzere Dimona çevresinde hava savunma sirenlerinin aralıksız çaldığını bildirdi. İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, çok katmanlı hava savunma sistemlerinin füzelerin önemli bir bölümünü başarıyla engellediği, ancak bazı mühimmat parçalarının Dimona kenti yakınlarındaki boş arazilere düştüğü kaydedildi.

Kaynak: AA