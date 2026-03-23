Törene İngiltere tahtının varisi Prens William, eşi Kate ve Başbakan Keir Starmer dahil 2 bin davetlinin katılması bekleniyor. 165 ülkeden 100'ü aşkın konuğun İngiltere'ye seyahat edeceği etkinlik, Anglikan dünyası için tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Sarah Mullally kimdir

Mullally'nin hikayesi alışılmadık bir kariyer yolculuğuna dayanıyor. Dini liderliğe adım atmadan önce sağlık sektöründe uzun yıllar hizmet veren Mullally, İngiltere'nin Başhemşireliği görevini üstlenmişti. 2002 yılında rahip olarak atanan Mullally, 2015'te İngiltere Kilisesi'nde kutsanan ilk kadın rahiplerden biri oldu.

Ekim ayında duyurulan başpiskoposluk ataması, kilisenin kadın liderliği konusundaki en büyük adımı olarak değerlendiriliyor. Mullally, tören öncesinde Londra'daki St Paul Katedrali'nden Canterbury'ye uzanan tarihi "Becket Camino" güzergahında 140 kilometre yürüdü; yol boyunca kiliseler, okullar ve manastırlarda durarak halkla buluştu.

Muhafazakar Anglikan gruplardan sert tepki geldi

Atama, Anglikan Kilisesi'nin muhafazakar kanadından ciddi eleştiriler aldı. Başta Afrika ve Asya'daki kiliselerden oluşan Gafcon grubu, Mullally'nin liderliğine doğrudan meydan okuma niteliğinde yeni bir konsey kurdu. Kadınların rahip olarak atanmasına karşı çıkan ve LGBTQ+ üyelerin kiliseye daha fazla dahil edilmesine itiraz eden grup, önceki Başpiskopos Justin Welby'nin eşcinsel kutsamalar konusundaki politikalarını da reddetmişti.

Tören yüzyıllık geleneklerle küresel sembolizmi buluşturacak

Canterbury Katedrali'ndeki tören, köklü geleneklerle çağdaş küresel sembolizmi bir araya getirecek. Mullally, katedralin batı kapısını çalarak resmi giriş talebinde bulunacak ve çocuklar tarafından karşılanacak. Urduca ve Afrika ilahilerinin de yer alacağı çok dilli dualar, Anglikan topluluğunun dünya çapındaki çeşitliliğini yansıtacak. Mullally ardından St Augustine'in 13. yüzyıldan kalma mermer tahtına oturacak.

İngiltere Kilisesi zor bir dönemden geçiyor

Mullally, düşen kilise katılım oranları ve önceki dönemde yaşanan koruma skandalının gölgesinde göreve başlıyor. Welby'nin istifasına yol açan bu skandal, kurumsal güveni ciddi biçimde sarsmıştı. Buna rağmen İngiltere Kilisesi, binlerce okulu ve toplum projesiyle ülke yaşamında güçlü bir konumda bulunuyor. Monarşi ise 16. yüzyıldaki Reformasyon'dan bu yana kilisenin Yüce Valisi sıfatını taşıyor.