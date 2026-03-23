Bir Avrupa istihbarat servisi tarafından ele geçirildiği iddia edilen SVR raporu, kampanya algısını ekonomik sorunlardan duygusal bir zemine kaydırmayı hedefliyordu. Raporda devlet güvenliği, istikrar ve siyasi sistemin savunulması gibi temaların ön plana çıkarılması öngörülüyordu.

Orban neden anketlerde geride kalıyor

Kötüleşen Macaristan ekonomisi nedeniyle popülaritesi eriyen Orban, eski Fidesz üyesi ve yolsuzluk karşıtı reformcu Peter Magyar'ın gerisine düştü. SVR raporunda yer alan verilere göre halkın yüzde 52,3'ü ülkedeki gidişattan memnun değil. Bu memnuniyetsizlik yalnızca şehirlerde değil, Fidesz'in geleneksel olarak güçlü olduğu kırsal bölgelerde de yüzde 50,8 oranına ulaşmış durumda.

Trump'a yapılan suikast girişimi model alındı mı

SVR'nin bu planı, 2024 Temmuz'unda Donald Trump'a düzenlenen ve onu kulağından yaralayan suikast girişiminden esinlenmiş olabilir. O olay, Trump'ın dayanıklılık imajını güçlendiren ikonik fotoğraflarla sonuçlanmış ve çekirdek seçmen tabanındaki desteğini hızla artırmıştı.

ABD ve Rusya'nın Orban üzerindeki rekabeti

Orban'ı desteklemek isteyen tek dış güç Moskova değil. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçen ay Budapeşte'yi ziyaret ederek Orban'a açık destek verdi. Trump ise Cumartesi günü yayımladığı video mesajda Orban'a "tam ve mutlak desteğini" sundu. Ancak Batılı yetkililer, Kremlin'in müdahalesinin çok daha doğrudan olduğunu vurguluyor.

Eski Macar istihbarat şefi yardımcısı Andras Telkes, Rusya'nın Macaristan'ı kendi nüfuz alanının parçası olarak gördüğünü ve Orban'ı iktidarda tutmak için her yola başvuracağını belirtiyor.

Dezenformasyon kampanyaları ve ekonomik bağlar

Avrupa güvenlik yetkililerine göre Moskova'nın desteği sosyal medya kampanyalarını, yapay zeka destekli sahte videoları ve muhalefet adaylarını karalayan dezenformasyon operasyonlarını kapsıyor. Budapeşte'deki Rus büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın, hükümet yanlısı gazetecilere düzenli talimatlar verdiği iddia ediliyor.

İlişkinin temelinde ekonomik çıkarlar da bulunuyor. Macar enerji devi MOL ve nükleer santral projesi Paks II üzerinden Orban'ın yakın çevresine büyük fonlar aktarıldığı öne sürülüyor. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise belgeyi "dezenformasyon örneği" olarak nitelendirerek tüm iddiaları reddetti.