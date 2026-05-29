Düzensiz göçmenlerin umuda yolculuğu sürüyor. İzmir’in Karaburun ilçesinin açıklarında bir lastik botla umut yolculuğuna sürüklenen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaburun açıklarında gerçekleşen hadiseyle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinden açıklama yapıldı.

Lastik bot motor arızası verdi

Söz konusu açıklamaya göre; içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik bot motor arızası vererek sürüklendi. Yaşanan hadisenin ardından düzensiz göçmenlerden gelen yardım talepleri üzerine bölgeye iki adet Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Resmi site üzerinden duyuru yapıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “28 Mayıs 2026 tarihinde saat 01.00’de, İzmir ili Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-117, KB-41) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarılmıştır.”

15 düzensiz göçmen ve iki çocuk işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği bilgisi aktarıldı.