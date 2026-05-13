Son Mühür- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in iç kesimlerini etkisi altına alacak yerel kuvvetli sağanak yağış için "sarı" kodlu uyarı yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren gökyüzü hareketlenecek ve yağışlar şiddetini artıracak. Risk Altındaki İlçeler ise tek tek açıklandı

Hangi ilçeler risk altında?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs Perşembe günü özellikle İzmir’in doğu ve kuzey aksında kalan şu ilçeleri uyardı: Bergama, Kınık, Kemalpaşa, Torbalı, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ ve Kiraz. Bu bölgelerde yağışın kısa süreli ancak yer yer çok şiddetli olması bekleniyor.

Sadece yağmur değil, dolu ve fırtına kapıda

Tahminlere göre yağış mesaisi saat 11:00’de başlayıp akşam 19:00’a kadar sürecek. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi beklenirken, yetkililer sadece su baskınlarına karşı değil; yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında çıkabilecek şiddetli rüzgarlara karşı da vatandaşları uyardı.

Öğle saatlerinde hortum riski

Hortum riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle İzmir'deki tüm vatandaşların özellikle öğle saatlerinde tedbirli olması hayati önem taşıyor. İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, olumsuzluklara karşı yerel yönetimlerin ve vatandaşların teyakkuzda kalması gerektiğini bildirdi.