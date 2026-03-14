İlahi ve semazenlerle Ramazan havası Torbalı’yı sardı!

Son Mühür/Gökmen Küçüktaşdemir- Torbalı Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında Atatürk Mahallesi’ndeki Şehr-i Gülistan Çok Amaçlı Salonu’nda geniş katılımlı bir iftar programı gerçekleştirdi. İlçe sakinleri, aynı sofrada bir araya gelerek dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

Başkan Demir vatandaşlarla bir aradaydı

İftar programına Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in yanı sıra CHP İlçe Başkanı İbrahim Özel, CHP İl Başkan Yardımcısı Sercan Kaya, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Başkan Demir, iftar öncesinde salonu gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve mahalle sakinleriyle birebir ilgilendi.

Manevi atmosfer ilahi ve semazenle canlandı

Program boyunca sahne alan ilahi ve semazen grupları, Ramazan ayının manevi havasının oluşmasına katkı sağladı. Katılımcılar, hem dayanışma duygusunu pekiştiren hem de Ramazan’ın coşkusunu hissettiren etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi.

Demir: “Ramazan, dostluk ve birliğin ayıdır”

İftar yemeğinde konuşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Ramazan’ın toplumsal birlik ve paylaşım açısından önemine değindi:

"Ramazan ayı, komşularımızla bir araya geldiğimiz, göz göze baktığımız, içten sohbetler ettiğimiz, dostluğun en güçlü şekilde yaşandığı bir zaman dilimidir. Bu akşam Atatürk Mahallemizde iftar soframızı kurduk; genç, yaşlı, çoluğumuz ve çocuğumuzla aynı masada buluştuk ve dualarımızı birlikte ettik. Ramazan ayınızı tebrik ediyor, şimdiden Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Rabbim hepimizi sağlıkla bayrama ulaştırsın."