İzmir'in en zengin semti sorusunun yanıtı yıllardır değişmiyor: Alsancak. Şehrin tam kalbinde yer alan bu bölge, hem yüksek gelirli profesyonelleri hem de yabancı sakinleri kendine çekiyor. Ancak Alsancak tek başına kalmıyor; körfez kıyısındaki birkaç bölge daha zenginlik sıralamasında üst basamaklara tutunuyor.

Alsancak neden İzmir'in en zengin semti?

Alsancak'ın bu konuma gelmesinin birkaç temel sebebi var. Kordon boyunca uzanan butik mağazalar, lüks restoranlar ve modern ofis yapıları semte ekonomik bir ağırlık katıyor. Bölgede yaşayanların önemli bir kısmı iş dünyasından isimler, akademisyenler ve İzmir'i tercih eden yabancı uyruklu kişiler. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, sanat galerileri ve geceyi sabaha bağlayan eğlence mekânları da semtin prestijini katlıyor.

Alsancak'ın bir avantajı da merkezi konumu. Şehrin iş, kültür ve sosyal yaşam üçgeninde duruyor. Bu yüzden hem konut hem de ticari gayrimenkul tarafında metrekare fiyatları İzmir ortalamasının çok üzerinde seyrediyor.

İzmir'in en zengin semtleri sıralaması nasıl?

Alsancak'ın hemen ardından gelen isimlerin başında Bostanlı geliyor. Körfez manzaralı modern konutları, sahil bandı ve yüksek yaşam standardıyla varlıklı kesimin gözdesi konumunda. Sabah koşusunu sahilde yapıp akşam yemeğini Bostanlı vapur iskelesi çevresinde tamamlayan bir profil burada hayli kalabalık. Karşıyaka ise hem köklü yapısı hem de prestijli ticaret kültürüyle listenin değişmez isimlerinden. Çarşı bölgesi ve sahil hattı, bu ilçeyi her dönem talep gören bir yatırım noktasına çeviriyor.

Mavişehir, yeni nesil rezidansları ve kapalı site projeleriyle özellikle son on yılda gelir düzeyi yüksek aileleri çekti. Konak sınırlarındaki Güzelyalı, deniz manzaralı yalıları ve sakin atmosferiyle ayrı bir prestij grubu oluşturuyor. Narlıdere'deki Sahilevleri ise körfeze nazır lüks villalarıyla biliniyor.

Çeşme tarafına geçildiğinde tablo bambaşka. Alaçatı, taş evleri ve butik otelleriyle metrekare fiyatlarında İzmir genelinin üzerine çıkıyor. Yatırımcı ilgisi de bu bölgeyi yazlık olmaktan çıkarıp daimi yaşam alanına dönüştürdü.