Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Narlıdere Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği, ilçedeki yaş almış bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı.

İmza töreni yoğun katılımla gerçekleşti

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ile Ege Geriatri Derneği Başkanı Psk. Mevlüt Ülgen, iki kurum arasında hayata geçirilecek “3. Yaş Üniversitesi” protokolü için bir araya geldi. Narlıdere’de yaşam kalitesini yukarı çekecek bu projenin temelleri, 2016 yılında Prof. Dr. Sevnaz Şahin’in öncülüğünde atılmıştı. Şimdi ise yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğiyle ilçede yeni bir soluk kazanıyor. Beklendiği gibi yoğun bir katılımla gerçekleşen imza töreninde, katılımcıların heyecanı dikkat çekti.

Vatandaş 4 duvar arasında sıkışmak istemiyor"

Başkan Erman Uzun, imza törenindeki konuşmasında oldukça samimi bir konuşma gerçekleştirdi. Yaşlılığı bir yorgunluk dönemi olarak değil, adeta bir hasat mevsimi olarak tanımlayan Uzun, bölgedeki emeklilerin yalnızlığına dikkat çekti. Çamtepe ve Ilıca mahallelerinde hizmet veren emekli lokallerinin gördüğü ilginin altını çizen belediye başkanı, vatandaşların dört duvar arasına sıkışmak istemediğini vurguladı.

"Büyüklerimizin engin tecrübelerine her daim ihtiyacımız var" diyen Uzun, bu protokolün yerel yönetimin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu belirtti. Uzun; Ege Geriatri Derneği’ne ve projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

"Onlar toplumun geçmişini inşa ediyor"

Ege Geriatri Derneği Başkanı Psk. Mevlüt Ülgen ise konuşmasında aktif ve sağlıklı yaşlanmanın önemini vurguladı. Yaş almış bireylerin toplumun geçmişini inşa eden kurucu unsurlar olduğunu belirten Ülgen, onları bir yük olarak görmenin büyük bir hata olacağını ifade etti. Proje sayesinde kuşaklar arasındaki iletişimin güçleneceğini ve yaşlı bireylerin sosyal hayatın öznesi olarak kalmaya devam edeceğini söyleyen dernek başkanı, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Sağlıklı yaşam paneli gerçekleşti

İmzaların atılmasının ardından, alanında uzman isimlerin katıldığı “Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma Paneli” düzenlendi. Prof. Dr. Reyhan Uçku’nun moderatörlük koltuğuna oturduğu oturumda; Prof. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk sağlıklı yaşlanmanın formüllerini anlattı, Doç. Dr. Özlem Miman ise beslenme alışkanlıklarının yaşlılık dönemindeki etkilerine değindi. Fiziksel hareketliliğin kritik rolünü anlatan Prof. Dr. Serkan Bakırhan’ın ardından söz alan 3. Yaş Üniversitesi Eğitmeni Osman Nuri Tartılacı, tecrübelerini katılımcılara aktararak etkinliği noktaladı.

