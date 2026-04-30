Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Bayraklı Belediyesi'nde memurların mevcut toplu sözleşme kazanımlarını alamamaları gerekçesiyle Bayraklı Belediye binası önünde gerçekleştirdikleri eylem büyüyerek sürüyor.

Öğlen saatlerinde belediye önünde bir araya gelen sendika üyesi memurlar, sloganlarla ve marşlarla mevcut belediye yönetimini protesto etti.

Emrullah Altınkaynak: Meydanları doldurmaya devam edeceğiz

Bayraklı Belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden ve 1 Mayıs ile ilgili düşüncelerini söyleyerek, meydanları doldurmaya devam edeceklerinin altını çizen Birlik Yerel Sen Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Altınkaynak, "Eylemlerimizin devam ettiği bir gündeyiz, yarınlarımız 1 Mayıs. Yarın sokaklar bizlerle yürüyecek. Yarın sokaklar İzmir'in sesiyle yürüyecek. Bayraklı'dan, Karşıyaka'dan beklenen hak aramak için meydanları doldurmaya devam etmektir." şeklinde konuştu.

"Sırça köşkler onların, sokaklar bizim"

Öte yandan, CHP Genel Merkezi'nin kendilerini duyması için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran ve her gördükleri yöneticiye durumu izah ettiklerini vurgulayan Altınkaynak şu ifadeleri kullandı: "Her zaman söylediğimiz bir cümle var, sırça köşkler onların sokaklar bizimdir. Hangi yöneticiyi nerede yakalarsak durumu izah ediyoruz.

Genel Merkez bizi duyacak duyması için elimizden geleni yapacağız, burada basına çok iş düşüyor ben basın mensuplarına buradan teşekkür ediyorum. Bu mücadele burada kalmayacak. Bugün toplantıda istediğimiz sonuç gelmezse eylemlerimize devam edeceğiz."