Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Olivtech - 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı gerçekleşen tören ile İzmirlilere kapılarını açtı.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra CHP’nin Tarım ve Orman Gölge Bakanı Sencer Solakoğlu, DEÜ Turizm Fakültesi öğrencileri katıldı.

“En güzel zeytinyağını bizim ülkemizde üretildiğini iddia ediyorum. İspatlarım dedim”

Yurtdışı ziyaretinde başından geçen bir anıyı anlatan Tugay, “ Çok şey var söylenebilecek. Bazı şeyler rakamlarla bazı şeyler duygularla ifade edilir. Geçen günlerde yurt dışında bir toplantıda yanımda oturan yetkili birisine İzmir’i anlatmaya çalışıyordum. Dünya’nın en güzel zeytinyağını bizim ülkemizde üretildiğini iddia ediyorum. İspatlarım dedim. Böylesine inandığımız bir ürün. Tarımın tarihsel olarak da ana toprağı, kültürün yeşerdiği yer. Yerleşik düzene geçerken, tarım yapanların bugünkü mirasçılarıyız. Sahip olduğumuz bu değerin hakkını vererek, işlemek ve emeğe dönüştürmeyi sağlamamız gerekiyor” dedi.

“Bu yolda emin adımlarla ilerlemek bizim için onurdur”

Bu yıl düzenlenen fuara geçen yıllara göre daha fazla katılımın olduğunu söyleyen Tugay, “12. ve 2 yılda bir düzenlenen bu fuara yüzde 50 daha fazla katılım oldu. Dünya’nın farklı yerlerinden bu fuara katılımızı var. Bu yolda emin adımlarla ilerlemek bizim için onurdur. Biz burada sanayicileri, akademisyenleri, çok katmanlı olarak kurumları bir araya getiriyoruz. Tarım artık tek başına değil, çok şeyi kapsıyor. Teknolojiyle, işletim kapasitesiyle anlam kazanıyor. Üretim anlamında baktığımızda ülkemizde güçlü olduğunu görüyoruz. Yılda ortalama 7 yüz bin tonun üzerinde zeytin elde ediyoruz. Üretin ve ihracatta ülkeler arasında ilk 3’teyiz. 120 ülkeye sofralık zeytinyağı ihracat ediyoruz. İzmir bu sorumluluğun altından kalkmak için çok çalışan şehridir” diye konuştu.

“Türkiye kendi çocuklarıyla şifa bulacak”

İnanç vurgusu yapan Tugay, “Başarılar elbette ki tesadüf değil. İzmir liman kenti. Ve çok önemli tarım havzasının dışa açık penceresi olması. Tarımsal üretimi ve ticaretiyle İzmir her zaman zirveye oturmuş kenttir. Bizler İzbb ailesi olarak şehrimizin, Dünya’nın tarım bölgelerinden biri olma bilinciyle üretim anlayışını sürdürüyoruz. Bir tarafta üreticiler, bir tarafa sektörün diğer temsilcilerini bir araya getirerek yönetimimiz sürdürüyoruz. Katılımcı yönetim sözde kalmamalı. Verimli hale getirerek, farklı kesimleri bir araya getirilmeli. Geleceğe yönelik yol haritası oluşturmayı düşünüyoruz. Türkiye’nin içinden çıkması gereken bir tek çözüm var. Herkes müdahil olmalı. Alınan kararlara etkin bir şekilde katılmamız gerekiyor. Geleceğin şehrini kuracaksak, önce bu ülkeye, kendinize, insanlara inanmanızla, üretime verdiğiniz değerle gelecek olacak. Geride durmak değil, bir adım atmak lazım. Özel sektörü, kamuyu, devleti, meslek odaları, bir araya getirerek çalıştırma fikri doğru fikirdir. Tarım, gıda konseyimiz var. Bir de zeytin konseyimiz olduğunu da bilin. Bu konsey herkese açık. Son sözüm şudur. Artık bunu her yerde söyleyeceğim. Eğer Türkiye’nin sıkıntıları varsa, burada iyileşmeye ihtiyacımız varsa, bütün evlatlar ‘Türkiye kendi çocuklarıyla şifa bulacak’ bunu unutmayın” dedi.

Solakoğlu: Antalya kumsallarını çok iyi pazarladık

CHP’nin Tarım ve Orman Gölge Bakanı Sencer Solakoğlu, "Türkiye çam balının yüzde 92 sini tek başına üretiyor. Bir tane markamız yok. Zeytinimiz var yurt dışında tanınan bir markamız yok. Baktığınız zaman hamallık yapıyoruz. Çok çalışıyoruz ama para kazanamıyoruz. Hiçbir zaman desteklenmiyoruz. Permasan peynirinden örnek vermek istiyorum. İtalyan doğru kooperatifleşme modeli ile markalaşma sayesinde bizim peynirimizden daha kaliteli bir peyniri bütün dünyaya tanıttı. NIKE ya da Adidas, dünyanın en kaliteli markasını kullanıyoruz demiyorlar. Sadece “Yapabilirsiniz!” diyor. Biz bu zenginliklerin üzerinde otururken kendimizi markalaştıramamışız. Standarttın olmadığı bir yerde markalaşmanın olması mümkün değil. Antalya kumsallarını çok iyi pazarladık. Baktığınız zaman turizm rakamlarımız artıyor. Bizim türk mutfağını tam dünya ile tanıştırmamız lazım. Dünyada genel gıda eğilimine baktığımız zaman en ön mutfakların başında geliyor ve biz bunu başaramıyoruz. Sadece döner, kebapla tanıtıyoruz. Bu bir vizyonsuzluktur" şeklinde konuştu.