İzmir dün gece aldığı acı bir haberle sarsıldı. Bornova’da görevi başındayken yaşanan trafik kazasında şehit düşen polis memuru Serkan Hızlı için bugün emniyet güçleri ve İzmirliler bir araya geldi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde gerçekleşen törende, yalnızca bir polis memuruna değil bir evlada ve bir kahramana veda edildi. Şehidimizin naaşı, yapılan törenin sonrasında dualar eşliğinde memleketi Manisa’ya doğru yola çıktı.

Şehit polis memuru Serkan Hızlı için tek yürek oldular

Şehit polis memuru için yapılan resmi uğurlama töreninde şehidin annesi Hatice Hızlı ve babası Enver Hızlı'nın acıları yürekleri burkarken, mesai arkadaşları ve protokol üyeleri acılı ailenin yanında olarak destek oldu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu ve çok sayıda üst düzey yetkililerin katıldığı törende, emniyet teşkilatı Serkan Hızlı’ya karşı son görevini yerine getirdi.

2019’da İzmir’e tayin olmuştu

Saygı duruşunun ardından şehidimizin özgeçmişinden bahsedildi. Bekar ve bir kardeşi olduğu

ifade edilen Hızlı'nın 2013 yılında Tekirdağ’da ilk görevini yapmasının ardından, Şırnak’taki zorlu şark görevini başarıyla bitirmişt. Ardından Hızlı'nın 2019 yılında İzmir’e tayin olduğu aktarıldı.

Akhisar’da toprağa verilecek

Törende okunan Kur’an-ı Kerim ve İl Müftüsü’nün yaptırdığı duaların sonrasında Serkan Hızlı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına yüklendi.

Şehidimiz, bugün memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde kılınacak cenaze namazının sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

1'i polis memuru diğer yaralıların da tedavisi sürüyor

Diğer yandan, aynı kazada ağır yaralanan polis memuru Hakan Özdemir ve diğer vatandaşların hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Kazada vefat eden tır şoförü ve motosiklet sürücüsüyle ilgili de adli süreç devam ediyor.