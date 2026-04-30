Son Mühür- İzmir Dikili sokakları, 29 Nisan Dünya Dans Günü sayesinde resmen bir açık hava sahnesine dönüştü. Dikili Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği etkinliklerde, miniklerden emeklilere kadar her yaştan kursiyer sahne alarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kutlamaların en gözde anı ise Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün ilçeye kazandırılacak yeni sanat merkezini açıkladığı anlar oldu.

Sokaklara eğlenceye doydu!

Kutlamalar Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayan kalabalık bir kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz’ün liderlik ettiği yürüyüşe, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Atatürk Meydanı’nda kurulan büyük sahnede son bulan yürüyüşün hemen arkasından, belediye kapsamında eğitim gören kursiyerlerin sergilediği 20 farklı koreografi oldukça beğenildi.

"Sanat, bir kentin ruhunu besler"

Sahne performansları öncesi kürsüye çıkan Başkan Adil Kırgöz, sanatın bir toplumun can damarı olduğuna vurgu yaptı. Yerel yönetim anlayışlarında sanatı merkeze koyduklarını belirten Kırgöz şunları söyledi:

“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, ‘Sanatsız kalan bir milletin yaşam damarlarından biri kopmuş demektir.’ Bizler de bu anlayışla Dikili’de yaşamı sadece kolaylaştıran değil, aynı zamanda sanatla güzelleştiren bir vizyon sürdürüyoruz. Bu akşam sahnede gördüğümüz o eşsiz heyecan; bir çocuğun neşesi, bir gencin tutkusu ve yılların biriktirdiği zarif bir ifadedir. Çünkü biliyoruz ki sanat, bir kentin ruhunu besleyen en önemli kanallardan biridir.”

Eski belediye binası sanatın merkezi oluyor

En gözde anlardan biri de bu müjdeli haberin verilme anı oldu. Belediyenin kendi mülkü olan bir binanın sanata tahsis edileceğini başkan şu sözlerle açıkladı:

“Sizlere buradan güzel bir haber vermek istiyorum. Çok yakında, belediyemizin envanterinde yer alan bir binamızı dönüştürerek ilçemize yeni bir hizmet ve sanat merkezi kazandırıyoruz. Bu merkezimizin bir bölümünde seramik ve çini gibi el sanatları atölyeleri yer alırken; diğer tarafı dans, halk oyunları ve tiyatro çalışmalarının yapılacağı geniş, modern salonlardan oluşacak. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlar çok daha konforlu bir alanda sanatla buluşma imkanı bulacak.”

Sosyal Market projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını hatırlatan Kırgöz, "Biz büyük bir aileyiz" mesajı verdi:

“Sosyal marketimiz aracılığıyla darda olan her bir komşumuzun elinden tutmaya, dayanışmanın sıcaklığını tüm hanelerimize taşımaya kararlıyız. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailede hiç kimsenin kendini yalnız, kimsesiz hissetmesine izin vermeyeceğiz. İyiliği ve paylaşımı büyüterek her bir hemşerimizin yüzündeki gülümseme olmaya devam edeceğiz.”

"Dünya Dans Günümüz kutlu olsun!"

“Bu akşam burada birlikte üretmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göreceğiz. Birazdan sahne alacak olan her bir evladımıza, her bir dansçımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların cesareti ve emeği hepimize ilham veriyor. Dünya Dans Günümüz kutlu olsun.”