Son Mühür/ Emine Kulak - Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bayram tatilini memleketlerinde geçirmek ya da şehir dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar, kiralık araçlara yoğun ilgi göstermeye başladı. Bayram dönemlerinde artan talep nedeniyle araç kiralama sektöründe hareketlilik yaşanıyor.

İzmir Oto Galericileri Odası Başkanı Ethem Hiçüşenmez bayram öncesi araç kiralamayı planlayan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak, özellikle yoğunluk nedeniyle son günlerde araç bulmanın zorlaşabileceğine dikkat çekti.

“Bagajı geniş az yakıtlı sedan araçlar tercih ediliyor”

Uzun yol ve memleket ziyaretleri nedeniyle bagajı geniş ve yakıt tüketimi düşük sedan araçların daha fazla ilgi gördüğünü belirten Hiçüşenmez, “Bayramlarda tercih edilen araç türleri genelde aileye hitap eden bagajı geniş az yakıtlı sedan araçlar. Çünkü insanlar genellikle bayram tatillerini memleketlerinde geçirmek istiyorlar ve ailecek gittikleri için geniş araç lazım. Yüzde 80’ i bu şekilde” dedi.

“Fiyatlar yüzde 20-25 artış gösterebilir”

Bayram tatillerinde araç kiralama talebinin yoğunlaştığını ifade eden Hiçüşenmez, “Bayram fiyatları normal rakamlara göre yüzde 20-25 artış gösterebilir. Bunun sebebi arz taleptir” diye konuştu.

“Planlamasını 30 gün önceden yapılmalı”

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için rezervasyonlarını önceden yapmaları gerektiğini söyleyen Hiçüşenmez, “Müşterilerimiz bayram için ihtiyaç duydukları kiralık aracın planlamasını 30 gün önceden yapmaya başlayabilir. Fakat sıkıntı yaşamaması ve bayramda arabasız kalmaması için 7 gün önceden en geç kaporasını verip aracı ayırması gereklidir” şeklinde konuştu.

“Vatandaş yerel esnaftan araçlarını kiralamayı tercih ediyor”

Araç kiralama sektöründe dijital platformların etkisine de değinen Hiçüşenmez, “Getir gibi firmalar esnafı tabiki de etkiler. Fakat artık bilinçli vatandaşlarımız. O tarz kurumlarda bir problem yaşadıklarında karşılarında muhatap bulamadıklarını için yerel esnaftan araçlarını kiralamayı tercih ediyorlar. Bizde esnaf olarak verdiğimiz hizmetin gerek araçların modeli , gerek bakım ve temizliği olsun her zaman arkasındayız” dedi.