İzmir festival ve şenlikleri takvimi, yerel üreticiyi destekleyen kırsal kutlamalardan uluslararası nitelikteki sanat etkinliklerine uzanan bir yelpazeyi kapsıyor. Aşağıda yıl boyunca ilçelere yayılan en bilinen organizasyonları derledik.

Kış aylarında düzenlenen festivaller

Yılın ilk aylarında çiçek temalı şenlikler öne çıkıyor. Karaburun Nergis Festivali, ocak sonunda Karaburun yarımadasında düzenleniyor ve doğanın kış uykusundan ilk uyandığı anı kutluyor. Bayındır'da şubat ayında Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali yapılıyor; ilçe zaten Türkiye çiçek üretiminin önemli merkezlerinden. Karşıyaka Mavibahçe'deki Zeytinyağı Festivali ise ocak ortasında yöresel zeytinyağı üreticilerini bir araya getiriyor.

İlkbahar dönemi sanat ve kültür festivalleri

Mart ayı, İzmir'in sanatla yoğunlaştığı dönem. Konak'ta düzenlenen İzmir Avrupa Caz Festivali, mart başından nisan ortasına kadar süren uzun soluklu programıyla 30'u aşkın yıllık geleneğe sahip. Aynı dönemde Köy Tiyatroları Festivali ve Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali sahne sanatlarını buluşturuyor. Konak'ta şubat sonunda yapılan Kadın Oyunları Festivali ise kadın oyuncuların eserlerini öne çıkarıyor.

Bahar ve yaz aylarında yapılan tarım festivalleri

Mayıs başında Urla Enginar Festivali, yarımadanın yerel ürününü kutluyor. Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali de aynı tarihlerde gerçekleşiyor. Yaz boyunca Çeşme, Alaçatı ve Foça gibi sahil ilçelerinde müzik festivalleri ve yöresel ürün şenlikleri zincirleme devam ediyor. Alaçatı Ot Festivali, yöreye özgü yabani otların yemek tabağına dönüştüğü ilginç bir kutlama.

Sonbahar ve yıl sonu organizasyonları

Ağustos sonunda başlayan ve eylüle uzanan İzmir Enternasyonal Fuarı, şehrin en köklü etkinliği. Sonbaharda Seferihisar Mandalina Şenliği ve Gümüldür-Özdere Mandalina Festivali narenciye hasadını kutluyor. Buca Tarhana Şenliği kasım sonunda yapılıyor. Aralıkta ise Bornova'da Ege Mizah Fest, Konak'ta İzmir Uluslararası Mizah Festivali kahkahaya yer açıyor. Karşıyaka'daki Winter Coffee Fest ve Urla Zeytin ve Sanat Festivali yılı tatlı bir sona taşıyor.

İzmir festival ve şenlikleri arasında ilgi alanınıza uygun bir tane mutlaka bulunur. Tarihler her yıl ufak değişiklikler gösterebileceği için katılım öncesi resmi kanallardan teyit almak iyi olur.