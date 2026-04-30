Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Menemen Belediyesi birlikte eğitim, bilimsel çalışmalar, sosyal projeler ve yerel kalkınma alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı.

Projelerin hayata geçmesi bekleniyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar ile Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tarafından imzalanan protokol kapsamında, iki kurum arasındaki bilgi, deneyim ve kaynak paylaşımını artıracak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Yaşam kalitesi yükselecek

Protokol, üniversitenin akademik birikimi ile Menemen Belediyesi'nin sahadaki uygulama deneyimini bir araya getiriyor. Bu kapsamda gençlerin nitelikli eğitim olanaklarına erişiminin artırılması ve öğrencilerin geleceğin mesleklerine hazırlanması öncelikli amaçlar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetleri, kültürel ve sanatsal projelerin yaygınlaştırılmasıyla kentin yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kalıcı çözümler üretilecek

Anlaşma yerel kalkınma ve saha çözümleri açısından da somut adımlar içeriyor. Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, ekonomik hareketliliğin artırılması ve bölgenin rekabet gücünün desteklenmesi protokolün temel hedefleri arasında. Bilimsel verilerin doğrudan sahaya yansıtılmasıyla Menemen'in yerel ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Kurumlar arasında kurulan bu ortaklığın, bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine ve gençlerin geleceğine uzun vadeli katkı sunması öngörüldü.