Son Mühür- ABD ve İsrail'in ''Destansı Öfke Operasyonu'' adını verdiği saldırılar birinci ayını geride bıraktı.

Dünyanın en önemli enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğini felç eden savaş jet yakıtı fiyatlarını uçuşa geçirdi.

Avrupa jet yakıt talebinin yüzde 30’unu Basra Körfezi’nden karşılıyor.

S&P Global Energy verilerine göre, Orta Doğu’dan Kuzeybatı Avrupa’ya her gün 177 bin varil jet yakıtı tedarik edilirken, 31 bin varil Güney Avrupa ve Doğu Akdeniz’e, 100 bin varil Afrika’ya ve 17 bin varil Asya’ya gidiyor. Bölgeden 34 bin varil jet yakıtı ise Süveyş Kanalı’nı geçerek çoğunluğu Mısır olmak üzere Kızıldeniz’e ulaşıyor.

Yüzde 95.2 artış...



Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre Avrupa jet yakıt talebinin yaklaşık yüzde 30’u Basra Körfezi’nden karşılanıyor. Avrupa’da jet yakıt arz güvenliği, bir aylık talebe karşılık gelen ticari stoklara dayanıyor.

IATA verilerine göre küresel jet yakıt endeksinde 27 Şubat’ta varil başına 99,4 dolar olan fiyatlar, 27 Mart itibarıyla yüzde 95,2 artışla 195,2 dolara yükseldi.

Jet yakıtın ton başı fiyatı ise 1541 dolara ulaştı.

S&P Global Energy’den edinilen bilgilere göre Platts endeksinde Kuzeybatı Avrupa jet yakıtının maliyet, sigorta ve navlun dahil fiyatı 27 Şubat’taki 873,2 dolar seviyesinden 27 Mart’ta 1704,5 dolara yükseldi. Platts verileri de fiyatların aynı dönemde yüzde 95 arttığını teyit etti.



Uçak bileti fiyatlarında baskı oluşturuyor...



Jet yakıtı, hava yolu şirketlerinin en büyük maliyet kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle jet yakıt fiyatlarındaki sert yükseliş, uçak bileti fiyatları üzerinde artış baskısı oluşturuyor.

Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines Üst Yöneticisi Scott Kirby, geçen hafta yaptığı açıklamada şirketin artan jet yakıt maliyetlerini karşılayabilmesi için uçak bileti fiyatlarının yüzde 20 yükselmesi gerektiğini belirtti.